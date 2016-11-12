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شاهد: مسابقة للسيارات من دون سائق في الصين

12/11/2016

انطلقت بمدينة تشانغشو الصينية اليوم (السبت) مسابقة للسيارات من دون سائق، بمشاركة عشرات السيارات المصممة بطريقة يمكن من خلالها الاستغناء عن السائق.

وخلال المسابقة التي تستمر يومين تتنافس السيارات بدون سائق في استعراض إمكاناتها في "التفكير والمشاهدة" مثل الإنسان.

ويتعين على السيارات المشاركة في السباق أن تجتاز اختبارا للسير لمسافة 5 آلاف متر، والبحث عن بوابات تحصيل الرسوم الموجودة على الطريق، وتجنب مواقع البناء، وتفادي الحوادث.

وقال وانغ فيوي، كبير الحكام المشرفين على المسابقة، إن السيارات أصبحت تمتلك قدرا من الذكاء الصناعي يجعلها تبطئ سرعتها عند الاقتراب من بوابات تحصيل الرسوم على الطرق.

وخلال مسابقة هذا العام ستكون هذه المرة الأولى للسيارات التي تقوم فيها بالقيادة لمسافات بنفس سرعة الطريق المعتادة.

ويتعين على السيارات المشاركة أيضا الالتزام بجميع قواعد وقوانين المرور في الصين.

وبدأت هذه المسابقة قبل ثماني سنوات، وكانت سرعة السيارات المشاركة بالمسابقة في هذا الوقت أقل من سرعة الإنسان ماشيا على قدميه، لكنها الآن أصبحت أسرع كثيرا بحيث يتعين على المرء الجري من أجل اللحاق بها، ما دفع منظمي المسابقة إلى تقليل سرعة السيارات المشاركة لأغراض السلامة.

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