شاهد: زحام وتدافع في البنوك الهندية بعد إلغاء أوراق نقدية

اصطف مئات الآلاف من الهنود أمام البنوك المحلية طوال الأيام الماضية للحصول على أوراق نقدية جديدة بعدما أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي وقف التعامل بالأوراق من فئتي 500 و1000 روبية، بهدف دمج "الاقتصاد الأسود"، أو غير الرسمي، في اقتصاد البلاد الرسمي.

ومنحت الحكومة المواطنين مهلة حتى 30 ديسمبر/كانون أول للحصول على الأوراق النقدية الجديدة، التي تمثل أكثر من 80 % من العملة المتداولة ما جعل الملايين دون نقود، وأنذر بتعطيل قطاعات كبيرة من الاقتصاد الهندي.

وأدى القرار المفاجئ إلى مسارعة الملايين إلى البنوك للحصول على النقود الجديدة، حيث اصطف مئات الآلاف في طوابير ووقعت العديد حوادث التدافع بين المواطنين أثناء تسابقهم لتغيير أموالهم قبل الوقت المحدد.

وبينما شكا عدد من التجار من بطء عملية توزيع الأوراق الجديدة ونفاد أموالهم، قالت الحكومة إن الأمر يمكن أن يستغرق نحو أسبوعين كي يحصل المواطنون على الأوراق النقدية الجديدة.

ويهدف هذا القرار، الذي أعلنه رئيس الوزراء ناريندرا مودي مساء الثلاثاء الماضي، إلى الحد من الفساد وإدخال مليارات الدولارات من الأموال غير معروفة المصدر إلى الاقتصاد العام.

لكن منتقدين حذروا من أن المتضرر الأكبر من هذا الإجراء هم المواطنون العاديون الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى النظام المصرفي.

كما يهدد هذا الإجراء القاعدة الشعبية الداعمة للحزب الحاكم، والتي تضم صغار التجار وصغار رجال الأعمال الذين يتعاملون في الغالب نقدا.

ويشير تعبير "الاقتصاد الأسود" في الهند غالبا إلى المعاملات الاقتصادية غير الرسمية، والتي تشكل نحو 20 % من إجمالي الناتج المحلي.

ويقول خبراء إن هذه الخطوة ستكون مفيدة للهند على المدى الطويل؛ عبر إضفاء مناخ من الشفافية على الأنشطة الاقتصادية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وقدر الخبراء أن الحكومة ستحصل على نحو 30 مليار دولار إضافية من عائدات الضرائب عبر هذه الخطة، ما سيساهم في خفض العجز في الميزانية، والذي وصل العام الماضي إلى نحو 80 مليار دولار.