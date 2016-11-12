شاهد: الغنوشي يحصل على جائزة هندية لنشر المبادئ "الغاندية"

حصل الشيخ راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية، على جائزة هندية رفيعة لنشر قيم الزعيم الهندي غاندي خارج الهند، في حفل حضرته نخبة من رجال السياسة والاقتصاد والثقافة الهندية.

ولدى تسلمه الجائزة الدولية التي تقدمها مؤسسة "جمنالال بجاج" الاثنين 8 نوفمبر/تشرين الثاني، ألقى الغنوشي كلمة شكر خلالها المؤسسة المنظمة على اهتمامها بتونس، وبانتقالها الديمقراطي والذي يدل بوضوح على إمكانية إقامة الديمقراطية في العالم العربي، وعلى أن العالم العربي ليس استثناء عن باقي مناطق العالم، فيما يتعلق بالديمقراطية.

وقال الغنوشي: " أريد أن أهدي هذا التكريم خاصة لشباب و نساء تونس و لضحايا الاستبداد على شجاعتهم و تضحيتهم من أجل تحقيق الديمقراطية والحرية".

وأضاف الغنوشي أن عبارة غاندي الشهيرة "في البداية يتجاهلونك ثم يسخرون منك ثم يحاربونك ثم تنتصر" تلخص بشكل واضح ما عاناه الشعب التونسي لعقود طويلة من القمع والديكتاتورية والتعذيب والفساد.

وتابع قائلا: "لكن السجون والمنافي والقمع لم تحل دون تحقيق رغبة شعبنا في الحرية والكرامة. شعبنا التونسي العظيم تمكن من إسقاط الديكتاتورية بطريقة سلمية".

ونوه رئيس حركة النهضة إلى الدور المهم الذي قامت به الحركة في قيادة مسار الانتقال الديمقراطي بطريقة سلمية خالية من العنف الذي انزلقت إليه دول أخرى.

وأشار الغنوشي إلى أنه سيتبرع بكامل المبلغ المقدّم له في الجائزة للهلال الأحمر التونسي من أجل دعم أعماله الخيرية.