شاهد:نزوح عائلات سورية من ريف الرقة الشمالي هروبا من المعارك

تنزح عائلات سورية من ريف الرقة الشمالي هروبا من المعارك مع مواصلة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة تقدمها في اتجاه مدينة الرقة.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة إنها سيطرت على قرية الهيشة الصغرى في إطار هجومها لطرد تنظيم الدولة من معقله في الرقة.

وتقع القرية جنوبي عين عيسى. وعلى بعد بين 30 و35 كيلومترا شمالي الرقة حيث توجد معسكرات تدريب للتنظيم ويخطط منها لعملياته.

وشنت قوات سوريا الديمقراطية عملية غضب الفرات من عين عيسى بهدف استعادة الرقة وتشارك فيها وحدات حماية الشعب الكردية وجماعات أخرى عربية.

وتكثف الحملة الضغط على تنظيم الدولة الذي يواجه هجوما كبيرا على معقله في الموصل بالعراق.