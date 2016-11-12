رئيس المفوضية الأوربية: على ترمب معرفة ما هي أوربا

يونكر:على ترمب معرفة أوربا بشكل أفضل

قال رئيس المفوضية الأوربية جان – كلود يونكر أنه يجب على الرئيس الأمرييكي المنتخب دونالد ترمب أن يدرك ما هي أوربا من أجل تجنب "سنتين من الوقت الضائع" عندما يتسلم مهماته الجديدة.

وقال رئيس المفوضية الأوربية جون كلود يونكر أمس الجمعة في لوكسمبورغ إن اختيار المرشح الجمهوري سيجعل علاقة أوربا بالولايات المتحدة غير متوازنة.

وتعليقا على فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قال يونكر لطلاب في لوكسمبورغ "ترمب قال خلال حملته إن بلجيكا قرية في مكان ما في أوربا ، لكن هذا لا يعكس الواقع".

وخلال لقاء في بروكسل، أشار يونكر إلى الفجوة المعرفية لدى الفائز ترمب، الذي وصفه بالصاعد السياسي المتوحش.

وأضاف رئيس المفوضية الأوربية "لذلك علينا أن نعلم الرئيس المنتخب ما هي أوربا وما هي المبادئ الأوربية".

وقال يونكر إن الملياردير الشعبوي "يطرح أسئلة عواقبها وخيمة حقا، لأنه دعا إلى إعادة النظر في حلف شمال الأطلسي وبالتالي في النموذج الدفاعي الذي تعتمد عليه أوربا".

وتسبب فوز ترمب المفاجئ في صدمة في أوربا التي تخشى من أن ينفذ الرئيس المنتخب وعده بوضع "أمريكا أولا" ما يؤدي إلى خفض العلاقات بين واشنطن وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوربي والتي طبعت النظام السياسي الغربي منذ الحرب العالمية الثانية.

