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خطأ فظيع بفيسبوك يعلن "موت" مؤسسه وآخرين

12/11/2016

مؤسس فيس بوك مارك زوكربيرج

تسبب خطأ في موقع "فيسبوك" لفترة وجيزة في الإعلان عن وفاة العديد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي أمس الجمعة، بمن في ذلك مؤسس الموقع مارك زوكربيرغ، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وعرضت في الملفات الشخصية لافتة تذكارية في الجزء العلوي من الصفحة تدعو المستخدمين الآخرين إلى نعي وعدم نسيان المتوفين.

وقال متحدث باسم فيسبوك "لقد كان هذا خطأ فظيعا وقمنا بحله". 

ولم يعرف سبب الخطأ، فيما لم يتضح عدد المستخدمين الذين تأثروا به من بين إجمالي1.8 مليار مستخدم لفيسبوك.

ويسمح "فيسبوك" للمستخدمين بتحويل ملفاتهم الشخصية إلى صفحة تذكارية بعد وفاتهم حيث يمكن للمستخدمين الآخرين نشر نعي على صفحاتهم بعد الوفاة.

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