توقيع "سنة و3 أيام" بمعرض الشارقة للكتاب

‎أقامت دار نشر "بيت الياسمين" المصرية، حفل توقيع لرواية الكاتب الصحفي أحمد فرغلي رضوان "سنة و3 أيام"، وذلك بجناحها بمعرض الشارقة الدولي للكتاب يوم الخميس الماضي.

الرواية تدور أحداثها حول شخصية "مؤمن"، مدرس لغة عربية، وهو في نفس الوقت إمام لمسجد قريته الصغيرة في إحدى قرى محافظة المنيا بصعيد مصر، وهو شخص شديد الطيبة يعيش حياة هادئة منذ عودته من الخليج بعد فترة عمل طويلة، و فجأة تنقلب حياته رأسا على عقب عندما تقرر "جمعية الإصلاح والتنمية " والتي هو أحد كوادرها اختياره ليمثلها في انتخابات الرئاسة.

ويضطر "مؤمن" لقبول المهمة الصعبة، ولكنه يعيش حالة صراع نفسي كبير بعد القرار المفاجيء لمجلس إدارة الجمعية.

‎وتسرد الرواية حياة بطلها منذ قرار خوض الانتخابات الرئاسية وحتى وصوله لكرسي الحكم وكيف كانت حياته داخل قصر الرئاسة، والصراعات التي خاضها مع أجهزة الدولة و كذلك مع أعضاء جمعيته، في محاولة منه للسيطرة على زمام أمور الدولة.