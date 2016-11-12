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ترمب يكلف نائبه بنس بقيادة الفريق المشرف على انتقال السلطة

11/11/2016

أعلن بيان صادر عن  الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب أن نائبه مايكل بنس سيقود الفريق المشرف على انتقال السلطة خلفا لحاكم نيوجيرزي كريس كريستي الذي سيبقى في الفريق كنائب لبنس.

وأضاف البيان أن نواب بنس الآخرين هم مستشاره بن كارسون ورئيس مجلس النواب السابق نيوت جينجريتش والجنرال المتقاعد مايكل فلين ورئيس بلدية نيويورك السابق رودي جولياني والسناتور جيف سيشنز.

ويشمل فريق ترمب أيضا رئيس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رينس بريبوس ومستشاره ستيفن بانون وثلاثة من أبنائه هم إيفانكا ترمب وإريك ترمب ودونالد ترمب جونيور وزوج ابنته جاريد كوشنر.

وأضاف البيان أن الفريق يضم أيضا الملياردير بيتر ثيل وريبيكا ميرسر وهي من أبرز ممولي الحزب الجمهوري وممثلة الادعاء العام في فلوريدا بام بوندي وعددا من النواب.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ترمب قال لمستشاريه إنه يريد استغلال اتصالات بنس لدفع العملية الانتقالية قدما.

وأوردت محطة "إن.بي.سي" الإخبارية أيضا النبأ الذي جاء بعد أسبوع واحد من إدانة اثنين من مساعدي كريستي السابقين في فضيحة "بريدج جيت" في نيوجيرسي.

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