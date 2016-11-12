امرأة اتهمت ترمب بالتحرش تقول إنها لن تخضع للترهيب

فوز ترمب أثار ردود فعل غاضبة لدى النساء

طالبت واحدة من النساء اللواتي اتهمن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب بالاعتداء الجنسي بسحب تهديده بمقاضاتهن بعد الانتخابات، وقالت إنها لن تخضع للترهيب لكي تصمت.

وفي مؤتمر صحفي بمدينة لوس أنجليس مع المحامية الشهيرة جلوريا الريد، قالت سمر زيرفوس أمس الجمعة إنها "تعرضت للتهديد والتخويف وتم استهداف عملي ، كل هذا لأنني اخترت التحدث وقول الحقيقة".

وتابعت قائلة "إنه لديه الآن أكبر منبر قوة في العالم ولم يتراجع عن تهديده بمقاضاتي وغيري من النساء اللاتي تقدمن لاتهامه".

وأضافت "أريد أن أوضح أنه على الرغم من أنه من الصعب والمؤلم أن تتحدى أقوى رجل في العالم، سأستمر في قول الحقيقة وأرفض الخضوع للتهديد من أجل إسكاتي".

وأضافت "أود أن يسحب السيد ترمب تصريحاته حولي أنا والآخرين التي اتهمنا فيها بالكذب وأن ما قلناه كان نوعا من الخيال، وحتى يفعل ذلك سأستمر في التحدث وقول الحقيقة".