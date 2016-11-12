البث الحي
منوعات

امرأة اتهمت ترمب بالتحرش تقول إنها لن تخضع للترهيب

12/11/2016

فوز ترمب أثار ردود فعل غاضبة لدى النساء

طالبت واحدة من النساء اللواتي اتهمن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب بالاعتداء الجنسي بسحب تهديده بمقاضاتهن بعد الانتخابات، وقالت إنها لن تخضع للترهيب لكي تصمت.

وفي مؤتمر صحفي بمدينة لوس أنجليس مع المحامية الشهيرة جلوريا الريد، قالت سمر زيرفوس أمس الجمعة إنها "تعرضت للتهديد والتخويف وتم استهداف عملي ، كل هذا لأنني اخترت التحدث وقول الحقيقة".

وتابعت قائلة "إنه لديه الآن أكبر منبر قوة في العالم ولم يتراجع عن تهديده بمقاضاتي وغيري من النساء اللاتي تقدمن لاتهامه".

وأضافت "أريد أن أوضح أنه على الرغم من أنه من الصعب والمؤلم أن تتحدى أقوى رجل في العالم، سأستمر في قول الحقيقة وأرفض الخضوع للتهديد من أجل إسكاتي".

وأضافت "أود أن يسحب السيد ترمب تصريحاته حولي أنا والآخرين التي اتهمنا فيها بالكذب وأن ما قلناه كان نوعا من الخيال، وحتى يفعل ذلك سأستمر في التحدث وقول الحقيقة".

المزيد من منوعات

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)
الأكثر قراءة

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)