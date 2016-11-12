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العروض تنهال على مؤسسات الرأي التي تنبأت بفوز ترمب

12/11/2016

فوز ترمب قلب ميزان التوقعات

أعلنت مجموعة من مؤسسات استطلاعات الرأي العام الصغيرة التي خالفت الإجماع وقالت على نحو دقيق إن الجمهوري دونالد ترمب سيفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية إنها تلقت عددا كبيرا من الاتصالات من مستثمرين وعملاء يطلبون خدماتها.

وكانت معظم مؤسسات استطلاعات الرأي قد تنبأت بتفوق الديمقراطية هيلاري كلينتون على ترمب قبل الانتخابات التي أجريت يوم الثلاثاء الماضي في أحدث خيبة تضرب صناعة بحوث الرأي العام التي تقدر بنحو 20 مليار دولار وذلك بعد شهور فقط من فشلها في التنبؤ بنتيجة تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوربي في استفتاء يونيو / حزيران الماضي.

ومن المؤسسات القلائل التي أعلنت عن النتيجة الصحيحة كانت شركة جديدة في هذه الصناعة تستعين بطريقة مختلفة وهي شركة "براندس آي" الجنوب أفريقية والتي تحلل التدوينات في وسائل التواصل الاجتماعي.

وانتهجت هذه الشركة التي تملك مقرات في كيب تاون وجوهانسبرج طريقة مختلفة تماما عن طرق الاستطلاع التقليدية.

وتدفع هذه الشركة المعنية بجمع البيانات لأشخاص في جميع انحاء العالم من أجل التمحيص في وسائل الإعلام الاجتماعي من أجل تدوينات معنية وهي عملية تعرف باسم الحصول على معلومات من الجمهور ثم تستخدم نظاما حسابيا عبر الكمبيوتر لتصنيف شعور المستهلكين إزاء منتجات أو سياسيين.

وقد أشارت هذه الطريقة الى فوز ترمب. كما توقعت بشكل صائب نتيجة التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.

وقال جي بي كلوبرز المدير التنفيذي للشركة والذي يملك جزءا منها عبر الهاتف "لم يتوقف هاتفي" عن الرنين.

وستكون هذه الطرق الجديدة في حال نجاحها موضع اهتمام كبير من شركات استطلاعات الرأي التي لديها صعوبة في الوصول إلى مستخدمي الهواتف الخلوية أو الأمريكيين الذين ينتابهم الضجر حيال الاستطلاعات.

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