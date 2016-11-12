الذهب يهبط لأدنى مستوى في 5 أشهر والدولار يرتفع

هبطت أسعار الذهب 3% إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر متأثرة بهبوط كبير في أسعار السلع الأولية، بينما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر أمام سلة العملات الأجنبية.

فقد انخفض الذهب 3% أمس الجمعة في المعاملات الفورية إلى 1222.38 دولار للأوقية بحلول الساعة 20:04 بتوقيت غرينتش بعدما لامس أدنى مستوى منذ الثالث من يونيو/حزيران عند 1219.40 دولار للأوقية.

ووضع الهبوط الذهب على مسار تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ يونيو/حزيران 2013 حتى بعد أن ارتفع بنحو خمسة بالمائة يوم الأربعاء بعدما أظهرت نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وجرت تسوية المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة بانخفاض بلغ 3.3% إلى 1244.30 دولار للأوقية.

في المقابل ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر أمام سلة من العملات الرئيسية أمس الجمعة، وسجل أفضل أداء أسبوعي في عام مع مراهنة المستثمرين على أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب ستقود التضخم في الولايات المتحدة إلى الارتفاع.

ويتوقع المستثمرون أن مقترحات ترمب بترحيل المهاجرين غير النظاميين، وتقليص اتفاقات التجارة الحرة وتبني إجراءات تحفيز مالي ضخم ستؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم.

وعزز الدولار مكاسبه أمام اليوان الصيني والبيسو المكسيكي ليصل إلى مستويات تاريخية بفعل توقعات بأن تعاني الأسواق الناشئة أكثر من غيرها إذا ما بدأ ترمب تنفيذ خطابه المنطوي على إجراءات حماية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات رئيسية بأكثر من اثنين بالمئة هذا الأسبوع محققا أفضل مكسب أسبوعي منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.