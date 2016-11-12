البث الحي
منوعات

الذهب يهبط لأدنى مستوى في 5 أشهر والدولار يرتفع

12/11/2016

هبطت أسعار الذهب 3% إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر متأثرة بهبوط كبير في أسعار السلع الأولية، بينما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر أمام سلة العملات الأجنبية.

فقد انخفض الذهب 3% أمس الجمعة في المعاملات الفورية إلى 1222.38  دولار للأوقية بحلول الساعة 20:04 بتوقيت غرينتش بعدما لامس أدنى مستوى منذ الثالث من يونيو/حزيران عند 1219.40  دولار للأوقية.

ووضع الهبوط الذهب على مسار تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ يونيو/حزيران 2013 حتى بعد أن ارتفع بنحو خمسة بالمائة يوم الأربعاء بعدما أظهرت نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وجرت تسوية المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة بانخفاض بلغ 3.3% إلى 1244.30  دولار للأوقية.

في المقابل ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر أمام سلة من العملات الرئيسية أمس الجمعة، وسجل أفضل أداء أسبوعي في عام مع مراهنة المستثمرين على أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب ستقود التضخم في الولايات المتحدة إلى الارتفاع.

ويتوقع المستثمرون أن مقترحات ترمب بترحيل المهاجرين غير النظاميين، وتقليص اتفاقات التجارة الحرة وتبني إجراءات تحفيز مالي ضخم ستؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم.

وعزز الدولار مكاسبه أمام اليوان الصيني والبيسو المكسيكي ليصل إلى مستويات تاريخية بفعل توقعات بأن تعاني الأسواق الناشئة أكثر من غيرها إذا ما بدأ ترمب تنفيذ خطابه المنطوي على إجراءات حماية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات رئيسية بأكثر من اثنين بالمئة هذا الأسبوع محققا أفضل مكسب أسبوعي منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

المزيد من منوعات

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)
الأكثر قراءة

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)