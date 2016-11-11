وزير إسرائيلي: فوز ترمب سيمكننا من توسيع المستوطنات

المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

قال وزير البُنى التحتية، يوفال شتاينيتس، إن فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، سيمكّن الحكومة الإسرائيلية من توسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف في حديث للإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)، إن وزارته تنوي القيام بأعمال واسعة النطاق في الضفة الغربية، على خلفية فوز ترمب في الانتخابات.

وأضاف: "إن انتخاب ترمب وتصريحاته المؤيدة لإسرائيل، سيمكنها من توسيع أعمال البناء في المستوطنات".

وكان قادة المستوطنين في الحكومة الإسرائيلية، قد أبدوا ابتهاجهم بفوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

واعتبر وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، نفتالي بنيت، أن فوز ترمب سيقضي على فكرة الدولة الفلسطينية.

كما دعت وزير العدل الإسرائيلية اياليت شاكيد، ترمب إلى نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، اتصالا هاتفيا مع ترمب، الذي وجّه له دعوة بالالتقاء به في الولايات المتحدة في أقرب فرصة".

وكانت الإدارة الأمريكية الحالية، برئاسة باراك أوباما، قد انتقدت النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، واعتبرتها عقبة في طريق السلام، ولكنها لم تضغط على إسرائيل لوقفها.