عصام حجي يدعو المصريين للبقاء في منازلهم

أصدرت مبادرة التوافق لفريق رئاسي 2018 برئاسة عالم الفضاء المصري عصام حجي بيانا دعت فيه المصريين للبقاء في منازلهم احتجاجا على تردي شؤون البلاد.

وقال البيان، الذي نشر على صفحة المبادرة على موقع فيسبوك، إن "المبادرة تهيب بكل المصريين بالتعبير عن احتجاجهم المشروع على ما آلت إليه شؤون البلاد من تردٍ لكل الأوضاع بالبقاء في منازلهم وعدم النزول للشوارع طوال اليوم الا للضرورة القصوى".

كما دعت المبادرة المواطنين "لجعل الشوارع الفارغة أفضل وسيلة سلمية للتعبير الحضاري عن رفض الوضع الذي أوصلنا إليه هذا النظام".

وطالب البيان "بوحدة الصف السلمي والمدني والالتفاف حول المشاركة في استكمال تشكيل فريق رئاسي متعدد الخبرات للإسراع بتفعيل حلول حقيقية للأزمات الطاحنة التي تمر بها البلاد والتي تعصف بكافة فئات المجتمع المصري".

وانطلقت اليوم مسيرات احتجاجية بعدة محافظات مصرية تحت شعار "ثورة الغلابة" للتنديد بالقرارات الاقتصادية الأخيرة للحكومة، التي تسببت في غلاء الأسعار، وتزامن ذلك مع انتشار أمني مكثف وحملة اعتقالات في صفوف رافضي الانقلاب.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المدمع لتفريق المظاهرات في عدد من المدن بمحافظات مختلفة، حيث تظاهر المشاركون في "ثورة الغلابة" بمحافظة بني سويف (وسط مصر) ومنطقة بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ (شمالي مصر) ومنطقة ناهيا بمحافظة الجيزة، فضلا عن مظاهرات في محافظة الشرقية.

وفض الأمن المصري مظاهرة بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، واعتقل ثلاث نساء، وذكر ناشطون أن قوات الأمن فضت أيضا مظاهرة بميدان الأربعين بمحافظة السويس.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن الأمن المصري كثف عمليات الاعتقال، وأضافت المصادر أن عدد المعتقلين بالمظاهرات في محافظات الإسكندرية و كفرالشيخ والمنيا و بني سويف وصل إلى 70 كما اعتقل الأمن 4 فتيات يرفعن علامة رابعة بميدان التحرير بوسط القاهرة ضمن مظاهرات " ثورة الغلابة".

وعلامة رابعة حركة رمزية يؤديها رافضو الانقلاب تنديدا بمجزرة رابعة العدوية في أغسطس/أب 2013 حيث قتلت قوات من الجيش والشرطة المئات من رافضي الانقلاب آنذاك.

وكثفت الأجهزة الأمنية المصرية انتشارها في مختلف المدن والشوارع الرئيسية اليوم تحسبا للمظاهرات الاحتجاجية.

وذكرت مصادر أن الأمن المصري نشر دوريات ثابتة وأخرى متحركة حول مداخل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

من جهته، أفاد مصدر أمني بوجود استنفار أمني في مطار القاهرة، وميدان رابعة العدوية، بالإضافة إلى تعزيزات أمنية في محيط قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية.

كما قررت السلطات إغلاق محطة مترو الأنفاق المعروفة باسم "السادات" المؤدية لميدان التحرير لدواع أمنية.