شاهد: نموذج لمنزل يناسب الحياة على المريخ

منح عرض نموذج لمنزل مزود بخصائص تساعد سكانه على الحياة على سطح كوكب المريخ الزوار في لندن اليوم الخميس لمحة عما ستكون عليه المنازل على الكوكب الأحمر إذا ما تحقق ذلك يوما.

وفي ساحة صممت لتشبه سطح المريخ بالمرصد الملكي في مدينة غرينيتش بالعاصمة البريطانية لندن عرض المنزل الذي بني مثل كوخ من الطوب به مساحة تتسع لسرير واحد ومكتب كمبيوتر ومساحة لزراعة النباتات وممارسة التمرينات الرياضية.

وصمم المنزل بعد التشاور مع الفلكيين في المرصد ومع ستيفن بيترانك مؤلف "كيف سنعيش على المريخ" الذي تمت استشارته أيضا في دراما وثائقية بعنوان "المريخ" ستعرض على قناة ناشونال جيوجرافيك.

وتدور أحداث العمل الوثائقي المؤلف من ست حلقات في عام 2033 وترصد رحلة مأهولة إلى المريخ.

وقال بيترانك: "هذا منزل نموذجي على المريخ إذا ما أردت أن تسميه كذلك لكنه في الواقع مركز للبقاء على قيد الحياة".

وأضاف: "سيصنع المنزل الأوكسجين لسكانه للتنفس وسيمدهم بالمياه ذاتيا من خلال امتصاص هواء المريخ المشبع برطوبة تصل نسبتها لنحو 100 بالمائة في أغلب الليالي. وستكون لديك طابعة ثلاثية الأبعاد ستصنع لك أي شيء تحتاجه تقريبا".

والمنزل النموذجي للمريخ مفتوح للعرض حتى 16 نوفمبر/تشرين الثاني.