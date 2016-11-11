شاهد: مسابقة لحفر القبور في سلوفاكيا

نظمت في سلوفاكيا مسابقة غريبة لأسرع من يحفر قبرا؛ شارك فيها العشرات من حفاري القبور، الذين استخدموا أدوات بدائية لتنفيذ مهامهم بأسرع وقت ممكن.

وتهدف المسابقة إلى تحسين صورة هذه المهنة الضرورية التي لا يمكن فيها استخدام أي أدوات حديثة؛ حيث تعين على المشاركين استخدام المعاول والفؤوس لحفر القبور في أقصر وقت.

ويتعين أن يناسب القبر جسم الإنسان، بحيث يبلغ عمقه مترا ونصف وطوله مترين وعرضه مترا ونصف.

وتهدف المسابقة لجذب الشباب للمهنة التي مازالت يتعين القيام بها يدويا، حيث لا يتسنى استخدام أدوات الحفر الميكانيكية وسط القبور.

وفاز بالمسابقة الحفاران لاديسلاف سكالدان وكاسابا سكالدان.

وقال كاسابا سكالدان إنه يمارس هذه المهنة منذ عشرين عاما، وأضاف: "بالنسبة لي هذه المهنة مثل أي مهنة أخرى. أقوم بالحفر ثم الردم. هذه مهنتي، وأنا أمارسها بتواضع، وأجتهد أن أبذل كل ما في وسعي".