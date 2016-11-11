شاهد: فنزويلا تمطر شباك بوليفيا بخماسية نظيفة

سجل جوزيف مارتينيز ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود المنتخب الفنزويلي لكرة القدم إلى انتصاره الأول في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 باكتساح ضيفه البوليفي 5/صفر مساء الخميس في الجولة الحادية عشر من التصفيات.

ورفع المنتخب الفنزويلي رصيده إلى خمس نقاط ليغادر قاع جدول التصفيات ويتقدم إلى المركز التاسع قبل الأخير تاركا القاع للمنتخب البوليفي الذي تجمد رصيده عند أربع نقاط.

ووجه المنتخب الفنزويلي صفعة جديدة للمنتخب البوليفي الذي تعرض مؤخرا لصدمة كبيرة بخصم أربع نقاط من رصيده، حصل عليها من التعادل مع تشيلي والفوز على بيرو قبل احتساب المباراتين لصالح تشيلي وبيرو بسبب إشراك المنتخب البوليفي للاعب موقوف.

وافتتح جاكوبو كوفاتي التسجيل في المباراة مبكرا بالهدف الأول لفنزويلا في الدقيقة الثالثة فيما أضاف جوزيف مارتينيز أهدافه الثلاثة في الدقائق 11 و67 و70 قبل أن يختتم رومولو أوتيرو التسجيل في المباراة بالهدف الخامس في الدقيقة 75.