شاهد: طنطاوي يظهر في ميدان التحرير و"يطمئن المصريين"

تداول نشطاء مقطعا مصورا لوزير الدفاع المصري الأسبق محمد حسين طنطاوي وهو يزور ميدان التحرير بالقاهرة اليوم الجمعة حيث يحتشد عدد من مؤيدي الرئيس السيسي وسط تشديدات أمنية.

وقال طنطاوي من داخل سيارته موجهًا حديثه لجميع المصريين: "ماتخافوش ربنا مش هايسيبكم".

وأظهر الفيديو رجلا يحمل صورة السيسي وهو يُقبل يد طنطاوي ويطالبه "بإعدام الإخوان".

وعمل طنطاوي وزيرا للدفاع في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك كما عمل وزيرا للدفاع في عهد الرئيس محمد مرسي.

وانطلقت اليوم مسيرات احتجاجية بعدة محافظات مصرية تحت شعار "ثورة الغلابة" للتنديد بالقرارات الاقتصادية الأخيرة للحكومة، التي تسببت في غلاء الأسعار، وتزامن ذلك مع انتشار أمني مكثف وحملة اعتقالات في صفوف رافضي الانقلاب.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المدمع لتفريق المظاهرات في عدد من المدن بمحافظات مختلفة، حيث تظاهر المشاركون في "ثورة الغلابة" بمحافظة بني سويف (وسط مصر) ومنطقة بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ (شمالي مصر) ومنطقة ناهيا بمحافظة الجيزة، فضلا عن مظاهرات في محافظة الشرقية.

وفض الأمن المصري مظاهرة بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، واعتقل ثلاث نساء، وذكر ناشطون أن قوات الأمن فضت أيضا مظاهرة بميدان الأربعين بمحافظة السويس.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن الأمن المصري كثف عمليات الاعتقال، وأضافت المصادر أن عدد المعتقلين بالمظاهرات في محافظات الإسكندرية و كفرالشيخ والمنيا و بني سويف وصل إلى 70 كما اعتقل الأمن 4 فتيات يرفعن علامة رابعة بميدان التحرير بوسط القاهرة ضمن مظاهرات " ثورة الغلابة".

وعلامة رابعة حركة رمزية يؤديها رافضو الانقلاب تنديدا بمجزرة رابعة العدوية في أغسطس/أب 2013 حيث قتلت قوات من الجيش والشرطة المئات من رافضي الانقلاب آنذاك.

وكثفت الأجهزة الأمنية المصرية انتشارها في مختلف المدن والشوارع الرئيسية اليوم تحسبا للمظاهرات الاحتجاجية.

وذكرت مصادر أن الأمن المصري نشر دوريات ثابتة وأخرى متحركة حول مداخل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

من جهته، أفاد مصدر أمني بوجود استنفار أمني في مطار القاهرة، وميدان رابعة العدوية، بالإضافة إلى تعزيزات أمنية في محيط قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية.

كما قررت السلطات إغلاق محطة مترو الأنفاق المعروفة باسم "السادات" المؤدية لميدان التحرير لدواع أمنية.

من جهته، قال ياسر العمدة المنسق العام والمتحدث باسم حركة "غلابة" في مصر إن الحركة لا تمثل الجائعين فقط، بل تمثل جميع المقهورين المظلومين في مصر.

وأضاف العمدة في لقاء سابق مع الجزيرة أن 80% من الشعب المصري يؤيدون الحركة.

بدورها، أكدت عدة أحزاب وقوى سياسية دعمها لهذه المظاهرات رغم عدم تحديد الجهة الداعية لها.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا قيادات الجيش والشرطة والاستخبارات ببلاده، الاثنين الماضي، إلى "اليقظة والحذر" وذلك أثناء اجتماع ضم وزيري الدفاع والداخلية ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير المخابرات الحربية ومدير المخابرات العامة.