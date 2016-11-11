شاهد: تطبيق على الجوال يمكنك من رسم أي لوحة بنفسك

طور باحث من إستونيا تطبيقا على الهاتف المحمول يمكن أي شخص من رسم الصور على أي سطح.

وبدأ ريتشارد موروتار في محاولة الوصول إلى طريقة لرسم اللوحات الضخمة بعد أن فشل في تزيين غرفة ابنته.

ويتم العمل من خلال ربط التطبيق لاسلكيا بمضخة لرش الحبر. ويتم ارسال الصورة المراد طباعتها من الهاتف إلى الطابعة التي تقوم بإصدار الأمر للمضخة برش الحبر على السطح الذي سيتم رسم اللوحة عليه.

ويمكن للجهاز رسم لوحة بأبعاد مترين في مترين، ويقول صاحب التطبيق إنه يعمل على زيادة مساحة السطح الذي يمكن الرسم عليه إلى 10 في 10 أمتار.