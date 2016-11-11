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شاهد: بيرو تحول تأخرها بهدف لفوز عريض برباعية على باراغواي

11/11/2016

قلب منتخب بيرو لكرة القدم تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول إلى فوز كبير 4 / 1 على مضيفه منتخب باراغواي مساء الخميس في الجولة الحادية عشر من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018.

وعزز المنتخب البيروفي آماله في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل للمونديال أو على الأقل على المركز الخامس في التصفيات الحالية والذي يخوض صاحبه دورا فاصلا أمام بطل اتحاد أوقيانوسية.

ورفع المنتخب البيروفي رصيده إلى 14 نقطة لكنه ظل في المركز الثامن مقلصا الفارق مع باراغواي إلى نقطة واحدة ومع تشيلي صاحب المركز الخامس إلى ثلاث نقاط.

وأنهى منتخب باراغواي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله كريستيان ريفيريوس في الدقيقة التاسعة.

وقلب المنتخب البيروفي الطاولة على مضيفه في الشوط الثاني وسجل أربعة أهداف أحرزها كريستيان راموس وإديسون فلوريس وكريستيان كويفا وإدغار بينيتيز نجم باراغواي عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقائق 48 و71  و78 و84 .

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