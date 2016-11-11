شاهد: البرازيل تكتسح الأرجنتين بثلاثية في تصفيات كأس العالم

وجهت البرازيل ضربة قوية لآمال الارجنتين في التأهل لكأس العالم لكرة القدم 2018 بعد أن اكتسحتها أمس (الخميس) 3- صفر لتتراجع متصدرة تصنيف الاتحاد الدولي إلى المركز السادس من بين عشرة منتخبات في تصفيات أمريكا الجنوبية.

وسجل فيليبي كوتينيو ونيمار هدفين في الشوط الأول وتبعهما باولينيو بهدف ثالث في الدقيقة 58 لتظل الارجنتين بلا انتصار في اخر أربع مباريات.

وحافظت البرازيل على صدارة التصفيات برصيد 24 نقطة من 11 مباراة بينما تملك الأرجنتين 16 نقطة في المركز السادس.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأوائل إلى النهائيات في روسيا بينما يلعب صاحب المركز الخامس مع بطل تصفيات الأوقيانوس.

وبدا ليونيل ميسي الذي عاد لقيادة الأرجنتين بعد غياب ثلاث مباريات بسبب الإصابة تائها في مباراة قدم فيها صاحب الأرض لمحات فنية رائعة.

وتقدمت البرازيل في الدقيقة 24 عندما مرر نيمار الكرة إلى كوتينيو الذي أطلق تسديدة قوية استقرت في الزاوية العليا اليسرى لمرمى الارجنتين.

وقال كوتينيو في مقابلة بعد المباراة "فرضنا سيطرتنا على المباراة والجماهير ساعدتنا منذ الدقيقة الأولى وسنرحل ونحن سعداء للغاية".

وكان نيمار محظوظا بعدم احتساب ركلة جزاء ضده في الدقيقة 12، بعد لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء لكنه شكل خطورة كبيرة على مرمى الأرجنتين وضاعف من تقدم البرازيل قبل لحظات من نهاية الشوط الأول من وضع انفراد بعد تمريرة من غابرييل جيسوس.

وأنهى باولينيو أهداف البرازيل بعد 13 دقيقة من بداية الشوط الثاني بتسديدة من داخل منطقة جزاء بعد تمريرة عرضية من ريناتو اوجوستو.

وكانت البرازيل تستطيع تسجيل هدفين اخرين في الشوط الثاني عبر نيمار والبدريل روبرتو فيرمينو.