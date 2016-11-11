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شاهد: استمرار الاحتجاجات ضد فوز ترمب

11/11/2016

استمرت التظاهرات في أنحاء الولايات المتحدة احتجاجا على فوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وشهدت عدة مدن في مختلف الولايات احتجاجات كانت سلمية ومنظمة في معظمها وإن كانت هناك حالات بسيطة من الإضرار بالممتلكات وتم إلقاء القبض على العشرات في عدة مدن.

وأشاد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب بالمتظاهرين ووصفهم "بالمحتجين المتحمسين". وقال ترمب في تعليق على تويتر: "تروق لي حقيقة أن مجموعات صغيرة من المحتجين الليلة الماضية كان لديهم الحماس من أجل بلدنا العظيم. سنتلاقى جميعا ونكون فخورينّ".

كان ترمب قد كتب الليلة الماضية على تويتر قائلا "كانت هناك انتخابات رئاسية مفتوحة وناجحة جدا. والآن يحتج محتجون محترفون يحرضهم الإعلام. هذا ظلم بين!".

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