البث الحي
منوعات

إجراءات استثنائية بالمساجد في مصر قبل مظاهرات "ثورة الغلابة"

11/11/2016

مدخل ميدان التحرير في مصر – أرشيف

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، مساء أمس (الخميس) عن إجراءات استثنائية في المساجد اليوم (الجمعة) بسبب دعوات للتظاهر تحت شعار "ثورة الغلابة".

وقال مصدر مسؤول في الوزارة، إن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، كلف بتشكيل فرق متابعة على جميع المساجد في كل محافظات مصر، فيما يتعلق بالدعوات التي ظهرت للتظاهر، بعد صلاة الجمعة.

وشدد الوزير على ضرورة إغلاق المساجد على الفور عقب كل صلاة "حتى لا يتم استغلالها من قبل المتظاهرين".

وأوضح أنه "سيتم غلق المساجد في 27 محافظة بأنحاء الجمهورية، وعددها 120 ألف مسجد عقب كل صلاة، بداية من  مساء الخميس".

وشدد الوزير على ضرورة " وجود عمالة المساجد بالكامل، الجمعة، في كل المساجد؛ الكبيرة والصغيرة لتأمينها، ومنع أي شغب قد يحدث".

وفي وقت سابق استبقت وزارة الأوقاف المصرية، دعوات التظاهر، الجمعة، والتي تحمل شعار "ثورة الغلابة"، بتوحيد خطبة صلاة الجمعة، على مستوى مساجد الجمهورية، حول "التحذير من التخريب، وأهمية الحفاظ على مصر".

وتنتشر منذ فترة، دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبين قطاعات من المصريين، تطالب بالتظاهر، اليوم الجمعة 11 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تحت عنوان "ثورة الغلابة " للمطالبة برحيل النظام احتجاجا على ارتفاع الأسعار.

وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2016، توقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في تصريحات صحفية، فشل دعوات "ثورة الغلابة"، المطالِبة برحيله.

وطالب السيسي، مساء الاثنين الماضي، قيادات الجيش والشرطة والاستخبارات ببلاده بـ"اليقظة والحذر"، وذلك خلال اجتماع ضم وزيري الدفاع، صدقي صبحي، والداخلية مجدى عبد الغفار، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، توحيد توفيق عبد السميع، ومدير المخابرات الحربية، محمد فرج الشحات، ومدير المخابرات العامة، خالد فوزي.

المزيد من منوعات

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)
الأكثر قراءة

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

المدعي العام الأمريكي يحسم الجدل: لا أدلة على حدوث تزوير واسع النطاق

وزير العدل الأمريكي ويليام بار (رويترز)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)