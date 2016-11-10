78 عاماً على رحيل "أتاتورك" مؤسس تركيا الحديثة

مصطفى كمال أتاتورك-مؤسس تركيا الحديثة (الجزيرة)

يحيي الأتراك اليوم الخميس، الذكرى الـ78 لوفاة مؤسس الجمهورية التركية وزعيمها الأكبر مصطفى كمال أتاتورك، وتوقفت الحياة في كافة أرجاء تركيا لمدة دقيقة واحدة صباح اليوم حداداً على وفاة أتاتورك، وهو تقليد يجرى في هذا التاريخ من كل عام.

ففي مثل هذا اليوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1938، غيب الموت مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة وبطلها القومي في أعين مريديه، وعدو الإسلام ومحطم الخلافة في أعين خصومه.

برز أتاتورك كضابط لامع في الجيش العثماني ثم كزعيم سياسي وقائد حرب التحرير لبلاده قبل أن يعلن قيام الجمهورية التركية ويلغي الخلافة، ليؤسس مكانها تركيا المعاصرة التي أصبحت كما أراد دولة علمانية غربية الطابع والقوانين والهوى.

ولد مصطفى علي رضا عام 1881 بمدينة سالونيك اليونانية التي كانت تابعة آنذاك للدولة العثمانية، والتحق بالمدرسة العسكرية العليا في عام 1893 وهو صبي صغير، وهناك لقبه أحد مدرسيه بكمال لنبوغه الدراسي فأصبح اسمه مصطفى كمال.

مصطفى كمال أتاتورك (الفرنسية-أرشيفية)

تخرج برتبة نقيب في العام 1905، ثم خاض حروباً عدة ضمن الجيش العثماني قبل أن تشارك الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى إلى جانب دول المحور حيث برز نجم الضابط مصطفى كمال كقائد عسكري من طراز رفيع ليرقى إلى رتبة جنرال في عام 1916 وهو في الـ35 من عمره.

تعاظمت أهمية الجنرال حينما انتهت الحرب العالمية الأولى بهزيمة بلاده واحتلال أجزاء واسعة منها من قبل جيوش الحلفاء، حينها قدر لهذا الضابط أن يمارس دور المحرر والبطل القومي فتزعم ما سمي بحرب الاستقلال لتحرير الأناضول المحتل.

وظهرت كاريزما الرجل بصورة واضحة حينما رفض أوامر السلطان بالتخلي عن الواجب والعودة إلى إسطنبول المحتلة من البريطانيين، فاستقال من الجيش ونظم منذ مايو/أيار عام 1919 قوات التحرير التي قاتلت تحت قيادته، وأسس عام 1920 المجلس الوطني العظيم في أنقرة، وتمكن قبل نهاية صيف عام 1922 من طرد المحتلين من بلاده، وأعلن إلغاء السلطنة.

أتاتورك عام 1924 يلقي كلمة في بورسا

أكسبت هذه الانتصارات الجنرال مصطفى كمال شهرة ملأت أفاق العالم الإسلامي الذي نظر إليه كبطل لاسيما وأنه استعان بالرموز الدينية وعلماء الدين في حشد الناس للقتال معه، وانهالت عليه برقيات التهاني من البلدان الإسلامية، وتنبه إليه الغرب وكتب عنه الإعلام هناك ما زاده شهرة وتأثيراً.

في يوليو/تموز من عام 1923 وقعت حكومة مصطفى كمال معاهدة لوزان التي كرست قيادته لتركيا باعتراف دولي، فأعلن في 29 أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام ولادة الجمهورية التركية وألغى الخلافة، وأعلن رئيساً وجعل أنقرة عاصمة للدولة الجديدة بدلاً من إسطنبول وبدأ سلسلة إجراءات استمرت بضع سنوات، غير من خلالها وجه تركيا بالكامل.

بدأ مصطفى كمال إجراءاته بتغيير أشكال الناس، حيث منع اعتمار الطربوش والعمامة وروج للباس الغربي، منع المدارس الدينية وألغى المحاكم الشرعية، أزال التكايا والأضرحة وألغى الألقاب المذهبية والدينية، وتبنى التقويم الدولي، كتب قوانين مستوحاة من الدستور السويسري، وفي عام 1928 ألغى استخدام الحرف العربي في الكتابة وأمر باستخدام الحرف اللاتيني في محاولة لقطع ارتباط تركيا بالشرق والعالم الإسلامي.

تمثال لأتاتورك باسطنبول وهو يبدل الأبجدية العربية باللاتينية

تحولت تركيا خلال 15 عاماً من حكم مصطفى كمال بشكل جوهري، ويذكر له الأتراك أنه أسس دولة قوية حديثة، لكن خصومه يشددون على أنه لم يكتف بإزالة آخر دول الخلافة الإسلامية لكنه حارب الدين والتدين من خلال النظام العلماني الذي شرعه في تركيا، بل إنه ربط تقدم البلاد وتطورها بالتخلي عن الهوية الإسلامية تاريخاً وممارسة.

ولذلك فالعلمانية الكمالية لم تكتف بفصل الدين عن الدولة لكنها سيطرت على الممارسة الدينية ومنعت كل مظاهر التدين بإجراءات قانونية تحميها مؤسسات الدولة وأبرزها الجيش.

توفي مصطفى كمال في عمر الـ57 بعد مرضه في نوفمبر عام 1938، وبعد وفاته بـ5 أعوام، منحه البرلمان التركي لقب أتاتورك "أبو الأتراك" اعتزازاً به وتخليداً له، وحتى اليوم ما زالت القواعد التي وضعها أتاتورك تحكم تركيا وسط جدل داخلي حول مدى بقائها لاسيما مع انتشار التيار الإسلامي في تركيا.