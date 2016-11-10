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هاشتاج مسيء لإعلامي مصري يتصدر "تويتر"

10/11/2016

خالد صلاح في يمين الصورة وباسم في اليسار

احتل هاشتاج مسيء للإعلامي المصري خالد صلاح موقع التغريد المصغر "تويتر" اليوم الخميس في مصر.

وانتشر الهاشتاج الذي أطلقه مقدم البرامج الساخر باسم يوسف بعد تغريدات للأخير انتقد فيها تغطية صحيفة "اليوم السابع" التي يرأس تحريرها خالد صلاح حول ردود الفعل على فوز المرشح الجمهوري دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وانتقد باسم يوسف في تغريدة له وضع صورته في " سياق غريب وعنوان مالوش أزمة أصلا " ، على حد قوله.

وكانت الصحيفة نشرت تقريرا بعنوان " ليلة بكى فيها أرامل كلينتون" وجاء في التقرير أن باسم يوسف وآخرين حولوا مواقع التواصل لحائط مبكى حزنا على خسارة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون وأن منظمات من بينها جماعة الإخوان من أول الخاسرين بسبب هزيمة كلينتون.

المصدر : الجزيرة مباشر
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