مصر.. أسعار الأرز ترتفع 48.5% والسكر 43.5%

ارتفعت أسعار الأرز بمصر بنسبة 48.5% والسكر بنسبة 43.5% في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، مقارنة بنفس الشهر من العام 2015، حسبما كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي) اليوم الخميس.

وقررت الحكومة المصرية مطلع الشهر الجاري رفع سعر الكيلو غرام من السكر على البطاقة التموينية ونقاط الخبز بنسبة 40%، إلى 7 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، ليكون موحدا مع سعر التوريد للقطاع الخاص.

ويقصد بنقاط الخبز، أن المواطن المصري الذي يحمل بطاقة تموين بإمكانه أن يحصل على السكر مقابل تنازله عن حصة من نصيبه من الخبز.

ويستفيد حاليا نحو 71 مليون مواطن من 21 مليون بطاقة تموينية في مصر، وفقا لوزير التموين.

ورفعت مصر أسعار السكر للقطاعين التجاري والصناعي مرتين خلال الشهر الماضي ليصل السعر إلى 7 جنيهات مقابل 5 جنيهات سابقا.

كما ارتفعت أسعار الأرز مؤخرا بين ثلاثة وأربعة جنيهات، ليصل سعر الكيلو 9 جنيهات ونصف الجنيه ( 0.54 دولارا) بسبب إقبال التجار على تخزينه.



وقررت مصر خلال وقت سابق من العام الجاري، تقليص مساحة الأراضي المسموح بزراعتها من محصول الأرز في موسم 2017 بنحو 34.5%.

ويبدأ موسم زراعة الأرز في مصر مطلع مايو/ أيار حتى نهاية أغسطس/ آب.

وفي وقت سابق، كشف الجهاز عن تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14% في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، مقابل 14.6% في الشهر السابق عليه.

وقال الجهاز في بيان إن معدل التضخم الشهري سجل ارتفاعاً 1.8% في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، مقابل 1.3% في الشهر السابق عليه.

