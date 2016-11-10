كيف تنبأ نعوم تشومسكي بصعود ترمب قبل 6 سنوات؟

تشومسكي تنبأ باكتساح اليمين المتطرف للانتخابات

في أبريل/نيسان عام 2010 قدم الفيلسوف والمؤرخ الأمريكي نعوم تشومسكي رؤية سوداوية لمستقبل الولايات المتحدة، رفضها كثيرون في ذلك الوقت. لكن فوز المرشح الجمهوري دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأمريكية جعل من نبوءة تشومسكي حقيقة بشكل مؤلم.

ففي حوار له مع موقع "تروث ديغ" عام 2010 حذر تشومسكي من أن الولايات المتحدة تعيش "حالة مزاجية مفزعة، ومستوى الغضب والإحباط وكراهية المؤسسات ليس منظما بطريقة بنّاءة"، وهو ما قد يقود إلى صعود اليمين المتطرف في أقرب انتخابات.

ونبه تشومسكي إلى أن صعود "رمز يتمتع بالكاريزما" في المجتمع الأمريكي سيكون خطرا على الولايات المتحدة، لأنه قد يأتي بعده شخص يدفع الأمريكيين باتجاه صناعة أعداء من داخل المجتمع الأمريكي، بحسب تقرير لصحيفة الإندبندنت البريطانية الأربعاء.

ومضى تشومسكي يشرح نظريته الغريبة قائلا: "أمريكا محظوظة للغاية بسبب عدم صعود رمز أمين ويتمتع بالكاريزما… فإذا وصل شخص يتمتع بالكاريزما والأمانة، فإن هذا البلد سيكون في خطر حقيقي بسبب الإحباط والوهم والغضب المبرر وغياب أي رد متماسك" على عدد من القضايا.

وأضاف تشومسكي أن هذا الغياب للإجابات المتماسكة يمكن أن يدفع أحد الأشخاص إلى التقدم للصدارة واقتراح أعداء محتملين للأمة الأمريكية مثل اليهود والمهاجريين غير الشرعيين والسود، وتصوير البيض باعتبارهم "أقلية تعاني من الاضطهاد"، وهو بالضبط ما فعله الرئيس المنتخب دونالد ترمب خلال حملته الرئاسية، عندما حرض على المسلمين والسود والمهاجرين.

وتابع تشومسكي قائلا: "لا أعتقد أن هذا سيكون بعيدا للغاية. وإذا كانت استطلاعات الرأي صحيحة فلا أظن أن هذا سيأتي من الجمهوريين ولكن من الجناح اليميني للجمهوريين والجمهوريين المخابيل، الذين سيكتسحون الانتخابات المقبلة".