شاهد: 5 إصابات قرب احتجاجات مناهضة لترمب

فتح مسلح النار في وسط مدينة سياتل بولاية واشنطن ليل الأربعاء بعد مشاجرة وأصاب 5 أشخاص أحدهم جروحه خطيرة قرب موقع احتجاجات على فوز الجمهوري دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال روبرت ميرنر مساعد قائد شرطة سياتل للصحفيين إن إطلاق الرصاص ليست له صلة على ما يبدو بالمظاهرات المناهضة لترمب لكنه نتج عن "مشاجرة شخصية ما".

وأضاف ميرنر "يبدو أن مشاجرة ما وقعت، بدأ الشخص الابتعاد عن الحشد ثم أطلق النار على الحشد"، وقال إن المشتبه به فر فيما بعد من المنطقة مترجلاً وإنه لا يزال طليقاً.

وأشار إلى أن رجال الشرطة والإطفاء وصلوا إلى الموقع بعد أقل من دقيقة لوجودهم بالمنطقة لمراقبة المظاهرات؛ لكنهم لم يصلوا في توقيت يسمح بالاشتباك مع المشتبه به.

وفي أجزاء مختلفة من الولايات المتحدة، احتج الآلاف على فوز المرشح الجمهوري دونالد ترمب المفاجئ بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وانتقدوا التصريحات التي أدلى بها خلال حملته بشأن المهاجرين والمسلمين وجماعات أخرى.

وعبر المحتجون عن رفضهم الشديد لتعهد ترمب خلال حملته بإقامة جدار على الحدود مع المكسيك لمنع دخول المهاجرين غير النظاميين إلى جانب سياسات أخرى اعتبر أنها ستؤثر على غير البيض.