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شاهد: مسلسل يتوقع قيادة ترمب لأمريكا بالجنون قبل 16 عاما

10/11/2016

صور المسلسل التلفزيوني للرسوم المتحركة " عائلة سيمبسون" دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة قبل16 عاما من فوزه في الانتخابات ليتبوأ أعلى منصب في البلاد، في حلقة قال الكاتب إنها تظهر "رؤية أمريكا وهي على طريق الجنون".

وقال الكاتب دان جريني إن حلقته " بارت تو ذا فيوتشر" في عام 2000 كانت تهدف إلى "تحذير أمريكا."

وأضاف جريني لـصحيفة"هوليوود ريبورتر" في وقت سابق من العام الجاري" وبدا هذا منطقيا وكأنها المحطة الأخيرة قبل الوصول إلى أسوأ نقطة.. كان الأمر منبوذا لأن يتفق مع الرؤية بأن أمريكا تسير نحو الجنون".

وقال مؤلف مسلسل سيمبسون، مات جرونينج لصحيفة الغارديان الشهر الماضي إنه إذا انتخب ترمب فإنه يتوقع "هجرة الناس" من الولايات المتحدة، مضيفا أنه لا يعتزم المغادرة "لأنني في الواقع أعتقد أن (الولايات المتحدة بقيادة ترمب) ستكون مذهلة بكل مساوئها". 

وظهر ترامب وهيلارى كلينتون أيضا في حلقة أخرى من حلقات"ذى سيمبسون" فى يوليو/تموز الماضي ، تضمنت فوز كلينتون  في الانتخابات.

     

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