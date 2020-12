شاهد: ترمب.. من كومبارس سينمائي إلى بطل رئاسي

عقب إعلان فوز دونالد ترمب بالأمس في السباق إلى البيت الأبيض، تناقلت الصحف ووسائل الإعلام العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي رحلة الملياردير الشهير من كومبارس مغمور في سينما هوليوود إلى دور البطولة في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ففي عام 1992 ظهر ترمب في لقطة لا تتعدى ثوان معدودة في فيلمHome Alone 2: Lost in New York وفيه أرشد الطفل كيفين إلى قاعة استقبال بالفندق.

وفي عام 1994 شارك بدوار ثانوي في مسلسل The Fresh Prince of Bel-Air، بطولة النجم الأمريكي ويل سميث، وفيلم The Little Rascalsفي نفس العام.

وفي عام 1996 شارك في 3 أعمال أخرى هي The Nanny، و The Associate، وفيلم Eddie، وفي عام 1997 شارك في مسلسل Suddenly Susan.

كما ظهر في مسلسل Spin City عام 1998، وشارك في مسلسلSex And The City عام 1999، وفي عام 2001 ظهر في الفيلم الكوميدي الأمريكي Zoolander كما شارك بمسلسل The Job في نفس العام.

ويعتبر آخر ما ظهر فيه ترمب على شاشة السينما كان عام 2002 هو الفيلم الكوميدي Two Weeks Notice، وبعد 5 سنوات ظهر مرة أخرى؛ ولكن تلك المرة على حلبات المصارعة الحرة باتحاد WWE عام 2007.

وحصل المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترمب على 289 من أصوات المجمع الانتخابي، مقابل 218 لصالح المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون، في سياق عملية اقتراع انتهت باحتفاظ الجمهوريين بأغلبيتهم في الكونغرس، وأعلن ترمب فوزه في الانتخابات متعهداً بأن يكون "رئيساً لجميع الأمريكيين".