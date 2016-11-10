البث الحي
منوعات

شاهد: ترمب.. من كومبارس سينمائي إلى بطل رئاسي

10/11/2016

عقب إعلان فوز دونالد ترمب بالأمس في السباق إلى البيت الأبيض، تناقلت الصحف ووسائل الإعلام العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي رحلة الملياردير الشهير من كومبارس مغمور في سينما هوليوود إلى دور البطولة في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ففي عام 1992 ظهر ترمب في لقطة لا تتعدى ثوان معدودة في فيلمHome Alone 2: Lost in New York وفيه أرشد الطفل كيفين إلى قاعة استقبال بالفندق.

وفي عام 1994 شارك بدوار ثانوي في مسلسل The Fresh Prince of Bel-Air، بطولة النجم الأمريكي ويل سميث، وفيلم  The Little Rascalsفي نفس العام.

وفي عام 1996 شارك في 3 أعمال أخرى هي The Nanny، و The Associate، وفيلم Eddie، وفي عام 1997 شارك في مسلسل Suddenly Susan.

كما ظهر في مسلسل Spin City عام 1998، وشارك في مسلسلSex And The City عام 1999، وفي عام 2001 ظهر في الفيلم الكوميدي الأمريكي Zoolander كما شارك بمسلسل The Job في نفس العام.

ويعتبر آخر ما ظهر فيه ترمب على شاشة السينما كان عام 2002 هو الفيلم الكوميدي Two Weeks Notice، وبعد 5 سنوات ظهر مرة أخرى؛ ولكن تلك المرة على حلبات المصارعة الحرة باتحاد WWE عام 2007.

وحصل المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترمب على 289 من أصوات المجمع الانتخابي، مقابل 218 لصالح المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون، في سياق عملية اقتراع انتهت باحتفاظ الجمهوريين بأغلبيتهم في الكونغرس، وأعلن ترمب فوزه في الانتخابات متعهداً بأن يكون "رئيساً لجميع الأمريكيين".
 
 
 
 
 
 
 
 
المزيد من منوعات

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"
الأكثر قراءة

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

المدعي العام الأمريكي يحسم الجدل: لا أدلة على حدوث تزوير واسع النطاق

وزير العدل الأمريكي ويليام بار (رويترز)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)