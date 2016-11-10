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شاهد: أول لقاء بين أوباما وترمب في البيت الأبيض

10/11/2016

التقى الرئيس الأمريكي باراك أوباما الرئيس المنتخب دونالد ترمب في البيت الأبيض الخميس لبحث نقل السلطة قبل توليه منصبه رسميا في 20 كانون الثاني/يناير المقبل.

ووصل رجل الأعمال (70 عاما) الذي انتخب الثلاثاء محدثا مفاجأة كبرى، بالسيارة بعيدا عن أنظار الصحافيين حوالى الساعة 11,00 (16,00 ت غ) بحسب مسؤول أمريكي.

وقال أوباما خلال اللقاء :" سيعمل ترمب مع فريقي بغض النظر عن الانتماء الحزبـي لكلينا وميشيـل تحدثـت مع السيدة الأولى القادمـة".

وأضاف :" مـن مصلحتنا جميعا بصرف النظر عن انتماءاتنا الحزبية أن نعمل معا من أجـل مواجهـة الـتـحـديـات الـتـي تـواجـه الـولايـات الـمتحدة"

من جانبه قال ترمب : لدي احترام كبير للرئيس أوباما وقد ناقشنا العديد من النقاط وكان الأمر رائعاُ وأتطلـع للتعاون".           

المصدر : الجزيرة مباشر
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