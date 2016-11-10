شاهد: أول لقاء بين أوباما وترمب في البيت الأبيض

التقى الرئيس الأمريكي باراك أوباما الرئيس المنتخب دونالد ترمب في البيت الأبيض الخميس لبحث نقل السلطة قبل توليه منصبه رسميا في 20 كانون الثاني/يناير المقبل.

ووصل رجل الأعمال (70 عاما) الذي انتخب الثلاثاء محدثا مفاجأة كبرى، بالسيارة بعيدا عن أنظار الصحافيين حوالى الساعة 11,00 (16,00 ت غ) بحسب مسؤول أمريكي.

وقال أوباما خلال اللقاء :" سيعمل ترمب مع فريقي بغض النظر عن الانتماء الحزبـي لكلينا وميشيـل تحدثـت مع السيدة الأولى القادمـة".

وأضاف :" مـن مصلحتنا جميعا بصرف النظر عن انتماءاتنا الحزبية أن نعمل معا من أجـل مواجهـة الـتـحـديـات الـتـي تـواجـه الـولايـات الـمتحدة"

من جانبه قال ترمب : لدي احترام كبير للرئيس أوباما وقد ناقشنا العديد من النقاط وكان الأمر رائعاُ وأتطلـع للتعاون".