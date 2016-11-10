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روسيا تكشف عن اتصالها بحملة ترمب أثناء الانتخابات

10/11/2016

الرئيس الروسي بوتين (يمين) والأمريكي المنتخب ترمب

كشفت وزارة الخارجية الروسية أن الحكومة الروسية كانت على اتصال بأعضاء الفريق السياسي للرئيس المنتخب دونالد ترمب خلال حملته في الانتخابات الرئاسية وأنها تعرف معظم المحيطين به.

ونفى ترمب خلال الحملة أن تكون له أي علاقة بالحكومة الروسية بعد أن اتهمته منافسته الديمقراطية الخاسرة هيلاري كلينتون بأنه دمية في يد الرئيس فلاديمير بوتين بعد إشادته بالزعيم الروسي.

لكن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف كشف لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم الخميس أنه كان هناك بالفعل بعض الاتصالات مع حملة ترمب.

ونقلت إنترفاكس عن ريابكوف قوله: "كانت هناك اتصالات. نفعل هذا وكنا نفعله خلال الحملة الانتخابية".

وأضاف أن هذه الاتصالات قد تستمر، قائلا إن الحكومة الروسية علمت بالأمر وكانت على اتصال بالعديد من أقرب حلفاء ترمب، لكنه لم يذكر أسماء الأشخاص الذين اتصلت بهم روسيا.

وقال: "بوضوح.. نحن نعرف معظم الأشخاص من فريقه. هؤلاء الأشخاص كانوا دائما في دائرة الضوء في الولايات المتحدة وشغلوا مناصب رفيعة. لا أستطيع القول إنهم جميعا كانوا على اتصال بنا، ولكن بعضهم مازال على اتصال بممثلين روس".

وأضاف أن موسكو بدأت للتو دراسة كيفية إقامة المزيد من القنوات الرسمية للاتصال بالإدارة القادمة لترمب.

ويعزز هذا الكشف من اتهامات الإدارة الأمريكية لروسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية.

فقبل نحو شهر توعد البيت الأبيض، روسيا برد "متكافئ" على تدخلها في الانتخابات الأمريكية عبر "قرصنة" خوادم الحزب الديمقراطي، والتي اتهمت واشنطن موسكو بـ"الوقوف خلفها".

ويعتقد مراقبون أمريكيون أن قراصنة روس (هاكرز) سربوا لموقع ويكيليكس رسائل بريد إلكتروني من بريد هيلاري كلينتون من أجل عرقلة مسيرتها نحو البيت الأبيض والتي كانت متقدمة في جميع استطلاعات الرأي على دونالد ترمب.

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