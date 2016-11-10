تبرئة "براد بيت" من إساءة معاملة أطفاله

قال مصدر مطلع يوم الأربعاء إنه جرت تبرئة نجم هوليوود براد بيت من مزاعم بإساءة معاملة الأطفال، وإنه طلب من محكمة منحه وصاية مشتركة على أطفاله الـ6 مع زوجته التي انفصلت عنه الممثلة أنجلينا جولي.

وقال المصدر إن بيت (52 عاماً) تعاون بشكل كامل في تحقيق أجرته إدارة شؤون الطفل والأسرة بمقاطعة لوس أنجليس والتي لم تجد أي مخالفة من جانبه.

وانفصل نجما هوليوود اللذان امتدت فترة ارتباطهما لـ10 سنوات بعد واقعة قيل فيها إنه فقد أعصابه أمام طفل أو أكثر.

وبحسب موقع أخبار المشاهير (تي.إم.زي) اتهمت جولي (41 عاماً) بيت بضرب ابنهما الأكبر مادوكس.

وقال المصدر إنه بعد تبرئته من جانب إدارة شؤون الطفل والأسرة من مزاعم إساءة معاملة الأطفال تقدم بيت بطلب إلى المحكمة للوصاية المشتركة على جميع الأطفال الـ6.