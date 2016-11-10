إعلامي مصري: ترمب يعتبر السيسي "مثله الأعلى"

قال إعلامي مصري، إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب يعتبر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي "مثله الأعلى".

وأضاف الإعلامي عبدالرحيم علي في تصريحات لفضائية مصرية أن ترمب طلب من أفراد حملته أن يخبروه عن الجنرال السيسي، وبعد أن استمع لهم ضرب بيده، وقال " أنا أحب هذا الرجل وإنه مثلي الأعلى".

وتابع أن "حملة ترمب منبهرة جدًا بالقيادة المصرية، وتعهدت بعلاقة جيدة وقوية مع السيسي".

ودافع الإعلامي المصري عن ترمب وآرائه ضد المسلمين قائلا إن ترمب لا يحارب الإسلام بدليل أنه يحب الرئيس السيسي، وأردف " ترمب يهاجم التطرف الفكري وجماعة الإخوان".