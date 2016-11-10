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أكبر تجمع إسلامي أمريكي يطالب ترمب باحترام المسلمين

10/11/2016

طالب نهاد عوض، رئيس مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR)، أكبر منصة تمثل المسلمين في الولايات المتحدة، رئيس البلاد الجديد دونالد ترمب، باحترام حقوق وحريات كافة المواطنين بما فيهم المسلمين.

وهنأ عوض، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الأمريكية واشنطن بشان نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية أمس الأول الثلاثاء، ترمب بفوزه بالانتخابات الرئاسية، متمنياً له التوفيق في مهامه.

وأكد عوض أن مسلمي أمريكا لن يغادروا البلاد وسيواصلون البقاء فيها، ولن يعبأوا بمن فاز أو خسر الانتخابات، ولن يخضعوا للإقصاء وتكميم الأفواه.

وتابع "سيواصل المسلمون في أمريكا كفاحهم ضد التعصب، واحترام القوانين، وسيدافعون عن حقوق وحريات جميع الأمريكيين".

وطمأن عوض كافة المسلمين في أمريكا ممن يشعرون بقلق بعد فوز ترمب بالانتخابات قائلاً "الولايات المتحدة هي بلدكم أيضاً، وأنتم  لكم كافة الحقوق وعليكم جميع الواجبات مثل سائر المواطنين الأمريكان".

وأطلق ترمب أثناء حملته الانتخابية تصريحات أثارت جدلاً كبيراً بشأن الإسلام والمسلمين، ودعا في ديسمبر/كانون الأول 2015 إلى حظر كامل وشامل على دخول المسلمين الولايات المتحدة.

كما رفض ترمب استقبال اللاجئين المسلمين، سواء كانوا سوريين أو غيرهم، ودعا  إلى وقف المهاجرين من العراق وسوريا حتى التوصل إلى نظام أمني يمكن من خلاله معرفة من يشكل منهم خطراً على الولايات المتحدة من عدمه.

 

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