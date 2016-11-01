هبوط عدد السياح في مصر 41% في سبتمبر/أيلول

السياحة المصرية تلقت ضربة قاصمة منذ سقوط الطائرة الروسية

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الثلاثاء أن عدد السياح الوافدين إلى البلاد هبط بنسبة 41 بالمائة خلال شهر سبتمبر/أيلول إلى 473 ألف سائح.

وقال جهاز الإحصاء في بيان صحفي إن عدد الليالي السياحية التي قضاها السياح في مصر خلال سبتمبر/أيلول بلغت ثلاثة ملايين و100ألف ليلة مقابل 6 ملايين و900 ألف ليلة خلال سبتمبر/أيلول من العام الماضي بهبوط نسبته 55.6 بالمائة.

وانخفضت عائدات السياحة المصرية بواقع النصف في السنة المالية 2015-2016 لتصل إلى 3 مليارات و770 مليون دولار.

وبلغ دخل مصر من السياحة أكثر من 12 مليار دولار قبل ثورة 2011.

وأوضح جهاز الإحصاء في النشرة الشهرية لإحصاءات السياحة لشهر سبتمبر/أيلول 2016 انخفاض عدد السياح من 802 ألف سائح خلال سبتمبر 2015 إلى 473 ألف سائح في سبتمبر/أيلول 2016.

وأشار الجهاز إلى أن أهم الدول التي أثرت في نسبة الانخفاض روسيا الاتحادية بنسبة 64.5 بالمائة، تليها المملكة المتحدة بنسبة 18.1 بالمائة، ثم ألمانيا بنسبة 13.1 بالمائة.

وأوضح الجهاز أن منطقة الشرق الأوسط سجلت أكثر المناطق إيفاداً للسياح خلال شهر/سبتمبر 2016 بنسبة 34.6 بالمائة، وكانت السعودية أكـثر الدول إيفادا للسياح بنسبــة 29.6 بالمائة.

ويواجه قطاع السياحة المصري – وهو دعامة رئيسية للاقتصاد ومصدر حيوي للعملة الصعبة –صعوبات في التعافي بعد الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تشهدها مصر منذ ثورة يناير/كانون الثاني عام 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في السلطة.

وتفاقمت الأوضاع الاقتصادية عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطيا محمد مرسي في يوليو/تموز 2013.

وتلقت إيرادات السياحة أيضا ضربة قاصمة منذ تحطم الطائرة الروسية في سيناء في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2015 ومقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 224 شخصا، في هجوم أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عنه وقال إنه زرع قنبلة على متن الطائرة.