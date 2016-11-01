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عصام سلطان: هناك طرف يتخذ القرارات بعيدا عن هيئة المحكمة

1/11/2016

أكد المحامي عصام سلطان المعتقل في السجون المصرية منذ أكثر من 3 سنوات أن هيئة المحكمة لم تثبت في محاضر جلسات القضية المعروفة بقضية فض اعتصام رابعة والتي يحاكم فيها هو والعشرات من رافضي الانقلاب العسكري، لم تأمر أو تثبت الإجراءات التي تزيد من معاناة المعتقلين على ذمة القضية مثل وضعهم في قفص زجاجي.

وأضاف سلطان في مرافعته أمام هيئة المحكمة أن هناك طرفا لم يسمه هو من يتخذ تلك الإجراءات وليست هيئة المحكمة في إشارة إلى عناصر الأمن الوطني.

وأوضح سلطان أنه يحاكم في القضية على الرغم من اعتقاله بتاريخ 29 يوليو 2013 وقبل فض الاعتصام بخمسة عشر يوما.

المصدر : الجزيرة مباشر
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