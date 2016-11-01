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شاهد: قصر دراكولا يستقبل ضيوفه بالتوابيت في عيد الهالوين

1/11/2016

عاد قصر مصاص الدماء الشهير دراكولا في ترانسلفانيا برومانيا ليفتح أبوابه و"توابيته" للزائرين في عيد الهالوين.

ووفر القصر للزائرين جميع ما يلزم للزوار في ليلة كهذه، حيث تمكن الزوار من النوم في تابوت مبطن بالمخمل، كما تناولوا العشاء بأدوات مائدة مطلية بالذهب بدلا من الفضة، حيث تقول الأسطورة إن الفضة تؤذي مصاصي الدماء.

ويطلق اسم قصر دراكولا على حصن بران، الذي يعود تاريخ بنائه للعصور الوسطى ويعتبر نموذجا لقصر دراكولا الوارد في رواية برام ستوكر المكتوبة في العصر الفيكتوري.

وطرد النظام الشيوعي في رومانيا يعد الحرب العالمية الثانية مالكي القصر وهم من عائلة هابسبورغ الملكية لكن القصر أعيد ثانية إلى الورثة عام 2006.

ويعتبر القصر حاليا متحفا ونقطة جذب للسياح؛ حيث استقبل 632 ألف زائر العام الماضي.

وقال الكس بريسكو مدير القصر إن "عيد الهالوين هو أهم المناسبات على الإطلاق خلال العام بالنسبة لنا."

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