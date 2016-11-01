شاهد: فستان يتغير لونه بضغطة زر واحدة!

أظهر مقطع مصور لفستان يتغير لونه بلمسة زر واحدة! ما يبشر بثورة فائقة في عالم التكنولوجيا.

والفستان العجيب من تصميم شركة شوبو showpo للموضة والأزياء، والتي تحظى بمتابعة نحو مليون شخص على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستغرام.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تقول الصينية جين لو (28 عاماً) الرئيس التنفيذي لـshowpo إن الابتكار الجديد الذي أطلق عليه اسم "لعبة الأزياء" يوفر العناء على الفتيات في اختيار اللون المناسب لفساتينهن، حيث يمكن الحصول على اللون المفضل بضغطة زر.

ويظهر الفيديو فتاة ترتدي فستاناً من تصميم شوبو ويقوم أحد المصممين بلمس شاشة ذكية في يده فيتغير لون الفستان فورا من الأزرق الفاتح إلى الرمادي إلى الوردي! وسط صراخ الحاضرين من شدة المفاجأة.

ومزجت شوبو العلامة التجارية للأزياء بسحر التكنولوجيا والابتكار، لتؤسس بذلك مشروعاً مستقلاً بها وتوجه كل طاقتها لعالم الأزياء الجديد، وبدأت مشروعها للتسوق عبر الإنترنت الذي من المتوقع أن يحقق ربحا 10 ملايين دولار في السنة ويتم توزيع الملابس في 45 دولة.

وأثار الفستان الثوري الجديد حيرة وذهول رواد شبكة الإنترنت فاعتبرها البعض قمة التكنولوجيا، بينما اعتبرها البعض الآخر مجرد خدعة.