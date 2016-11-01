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شاهد: صيني يلهو بطفله الرضيع كما اللعبة!

1/11/2016

نشرت صحيفة ميرور البريطانية مقطعاً مصوراً مثيراً للجدل، لأب صيني يلهو بطفله الرضيع وكأنه لعبة!

وقام الرجل بقذف ابنه في الهواء بشكل غريب وحركات صعبة وقاسية دون أن يتأذى الطفل!

ويبدو أن الرجل يحاول أن يدرب ابنه مبكراً على رقصة الأسد أو التنين التقليدية المعروفة في الثقافات الآسيوية ومنها الصين.

ويظهر الأب في الفيديو وهو يرمي ابنه في الهواء ويرفعه يميناً ويساراً وللخلف والأمام باحترافية وتحكم شديدين.

والغريب أن الأب أدى بعض الحركات التي قد تصيب الطفل بأذى كأن جعل الطفل يلتف حول نفسه لفة كاملة من الأمام إلى الخلف وهو ممسك بذراعيه!

والأغرب أن الطفل لم يبك ولم يتأذ بل بدا مستمتعاً والتف بذراعيه معه بشكل مرن وسلس للغاية، ولوّح للكاميرا حين أوقفه والده على يده بثبات عجيب.

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