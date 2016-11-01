شاهد: شرطيون بريطانيون يشعلون الإنترنت برقصة لجاكسون

رقص مجموعة من ضباط شرطة مقاطعة يوركشاير الجنوبية بإنجلترا، على أغنية قديمة لمايكل جاكسون بهدف زيادة الوعي بالحوادث التي تعادي المجتمع، وذلك قبيل أعياد الهالوين، بحسب صحيفة ذا ستار البريطانية.

ونشرت صفحة شرطة يوركشاير الجنوبية على يوتيوب، مقطعاً مصوراً يظهر فيه ضابطان و5 شرطيات يرتدون جميعاً الزي الأزرق، ويؤدون معاً حركات راقصة وجذابة مع بدء الأغنية.

وأوضح الضباط أنهم يريدون توجيه رسالة للناس بالاستمتاع بالهالوين بطريقة آمنة، وحظي الفيديو بانتشار واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وحقق الفيديو قرابة 30 ألف مشاهدة على صفحة الشرطة بـ"يوتيوب".