البث الحي
منوعات

شاهد: رجل يتسلق مبنى دون معدات أمان لإنقاذ طفل عالق!

1/11/2016

في مشهد إنساني رائع، تسلق رجل شجاع مبنىً سكنياً بدون وسائل حماية لإنقاذ طفل عالق في نافذة بالطابق الثالث بعدما تركه والداه بمفرده في المنزل بمدينة ياوتشنغ بمقاطعة شاندونغ الصينية.

ونشر التلفزيون الصيني الرسمي على صفحته بـ"يوتيوب"، مقطعاً مصوراً للرجل وهو يتسلق المبني بيديه العاريتين بدون تفكير وبدون معدات أمان أو وسائل حماية، حينما رأى طفل صغير وقد علق في النافذة بينما يتدلى جسده في الهواء .

لم ينتظر "يانغ لي" حتى تأتي النجدة بل هب مسرعاً لإنقاذ الطفل دون معدات السلامة، وصعد بالفعل وحرر الطفل ، في الوقت الذي أعد فيه سكان المنطقة ورجال الإطفاء غطاءً آمناً أسفل المبنى تحسباً لاحتمالية سقوط الرجل أو الطفل أثناء محاولة الإنقاذ.

 

المزيد من منوعات

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"
الأكثر قراءة

الأولى في العالم.. بريطانيا تصدر موافقة طارئة على لقاح (بيونتيك وفايزر)

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (روتيرز)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)