شاهد: رجل يتسلق مبنى دون معدات أمان لإنقاذ طفل عالق!

في مشهد إنساني رائع، تسلق رجل شجاع مبنىً سكنياً بدون وسائل حماية لإنقاذ طفل عالق في نافذة بالطابق الثالث بعدما تركه والداه بمفرده في المنزل بمدينة ياوتشنغ بمقاطعة شاندونغ الصينية.

ونشر التلفزيون الصيني الرسمي على صفحته بـ"يوتيوب"، مقطعاً مصوراً للرجل وهو يتسلق المبني بيديه العاريتين بدون تفكير وبدون معدات أمان أو وسائل حماية، حينما رأى طفل صغير وقد علق في النافذة بينما يتدلى جسده في الهواء .

لم ينتظر "يانغ لي" حتى تأتي النجدة بل هب مسرعاً لإنقاذ الطفل دون معدات السلامة، وصعد بالفعل وحرر الطفل ، في الوقت الذي أعد فيه سكان المنطقة ورجال الإطفاء غطاءً آمناً أسفل المبنى تحسباً لاحتمالية سقوط الرجل أو الطفل أثناء محاولة الإنقاذ.