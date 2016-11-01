شاهد: السلطات الباكستانية تحرق 20 طنا من المخدرات

أحرقت سلطات مكافحة المخدرات في باكستان نحو 20 طنا من المخدرات في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

وحددت الأمم المتحدة والحكومات حول العالم يوم 26 يونيو/حزيران ليكون اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار بها، لكن السلطات في باكستان أجلت إحياء اليوم إلى 31 أكتوبر/تشرين أول، بسبب حلول شهر رمضان في شهر يونيو/حزيران هذا العام.

وخلال إحياء اليوم العالمي لمكافحة المخدرات قامت السلطات الباكستانية بحرق أكثر من 20 طنا من المخدرات، كان من بينها 160 كيلوغراما من الهيروين و400 كيلوغراما من الحشيش و2000 كيلوغرام من الأفيون، وأكثر من 40 ألف زجاجة من الخمور، بحسب بيان رسمي.

ونفذت السلطات عملية الحرق على ضواحي مدينة كراتشي، أكبر مدن باكستان من حيث عدد السكان.

ووفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فإن باكستان يوجد بها نحو 7 ملايين و900 ألف شخص يتعاطون المخدرات أعمارهم تتراوح بين 15 و64 عاما، وفقا لأرقام عام 2013.

وتعد أفغانستان المجاورة أكبر منتج في العالم لمخدر الأفيون، الذي يصنع منه الهيروين.

ويقول مسؤولون باكستانيون إن نحو 70 بالمائة من المخدرات الأفغانية يجري تهريبها عبر باكستان وإيران، بينما يجري تهريب البقية عبر آسيا الوسطى.