شاهد: الجزيرة تكرم ابنة طارق أيوب ووالدة محمد الأصفر

كرم الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية ابنة الزميل الشهيد طارق أيوب الذي استشهد في العراق وكذلك والدة الزميل الشهيد محمد الأصفر الذي استشهد في سوريا.

كما كرم رئيس مجلس الإدارة الزملاء ممن شهدوا تأسيس قناة الجزيرة الإخبارية قبل 20 عاما وما زالوا يعملون بها.

واحتفلت شبكة الجزيرة الإعلامية اليوم بالذكرى العشرين لانطلاقتها، لتوثق مسيرة حافلة بالتحديات والنجاحات، واضعة الإنسان في قلب اهتماماتها، ما جعلها إحدى أكثر الشبكات الإخبارية انتشارًا.

وانطلقت قناة الجزيرة الإخبارية عام 1996، وهي أول قناة إخبارية مستقلة في العالم العربي تقدم برامج شاملة ونقاشات مباشرة، ومنذ ذلك الحين، اتسع نطاق الجزيرة لتصبح شبكة تضم قنوات وخدمات إعلامية جديدة، دون أن تفقد روح الريادة المستقلة التي ميزت هويتها.