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شاهد: الجزيرة تكرم ابنة طارق أيوب ووالدة محمد الأصفر

1/11/2016

كرم الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية ابنة الزميل الشهيد طارق أيوب الذي استشهد في العراق وكذلك والدة الزميل الشهيد محمد الأصفر الذي استشهد في سوريا.

كما كرم رئيس مجلس الإدارة الزملاء ممن شهدوا تأسيس قناة الجزيرة الإخبارية قبل 20 عاما وما زالوا يعملون بها.

واحتفلت شبكة الجزيرة الإعلامية اليوم بالذكرى العشرين لانطلاقتها، لتوثق مسيرة حافلة بالتحديات والنجاحات، واضعة الإنسان في قلب اهتماماتها، ما جعلها إحدى أكثر الشبكات الإخبارية انتشارًا.

وانطلقت قناة الجزيرة الإخبارية عام 1996، وهي أول قناة إخبارية مستقلة في العالم العربي تقدم برامج شاملة ونقاشات مباشرة، ومنذ ذلك الحين، اتسع نطاق الجزيرة لتصبح شبكة تضم قنوات وخدمات إعلامية جديدة، دون أن تفقد روح الريادة المستقلة التي ميزت هويتها.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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