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شاهد: الأمير الوالد: الجزيرة انحازت للحقيقة والإنسان

1/11/2016

أكد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أن دولة قطر قررت منذ عقدين من الزمان تأسيس منبر إعلامي عربي يتيح لشعوب هذه المنطقة رؤية نفسها ورؤية العالم بعيونها لا بعيون الآخرين وينشر الحقيقة بين الناس ويرفع مستوى الوعي لديهم.

وأضاف أن الاحتفال بالذكرى العشرين لانطلاق قناة الجزيرة يعتبر فرصة للتأمل في حصاد هذه السنين العشرين وهو حصاد جدير بالفخر والاعتزاز، فقد كان ميلاد الجزيرة بحق ميلادا لأعظم التجارب الإعلامية العربية، فالجزيرة حررت المشاهد العربي من الاعتماد على الإعلام الأجنبي المنحاز ضد مصالح العرب وتطلعاتهم.

وأوضح أن الجزيرة أثبتت للمشاهد العربي أنه يستطيع الثقة بإعلام عربي يحمل شعار الرأي والرأي الآخر فحققت التوازن، وجعلت الإعلام حوارا إنسانيا بين أطراف عدة.

وأضاف الأمير الوالد أن الجزيرة كانت ولا تزال لسان صدق لا تجامل فحرمت القتلة من التستر على القتل، وانحازت للحقيقة والإنسان ووقفت مع الشعوب العربية عندما نادت بالكرامة والإنسانية كما رأينا في ثورات الربيع العربي.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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