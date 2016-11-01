شاهد:أسرى محررون وفنانون في غزة يحتفلون بالعيد الـ20 للجزيرة

نظم العديد من أهالي قطاع غزة احتفالية بمرور 20 عاما على إنشاء شبكة الجزيرة الإعلامية، وكان في مقدمة المحتفلين عدد من الأسرى السابقين في سجون الاحتلال الذين أشادوا بدور الجزيرة في دعم القضية الفلسطينية.

ووجه الأسير المحرر أحمد الفليت تحية للجزيرة في عيدها العشرين، وقال إن الجزيرة "شكلت رافعة في تاريخ الإعلام العربي، وتحديدا للقضية الفلسطينية، وبالأخص قضية الأسرى في السجون" الإسرائيلية.

وأضاف الفليت أن الجزيرة رافقت الأسرى في آلامهم وإضراباتهم وفي فرحهم عند الإفراج عنهم.

وأشار الفليت إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت الأسرى من مشاهدة الجزيرة في السجون بسبب دعمها للقضية الفلسطينية.

وخلال الاحتفالية قدمت مؤسسة شمس الحرية للإنتاج الفني والإعلامي أغنية للجزيرة في عيدها العشرين، كما قدم فنانون تشكيليون لوحة تحمل شعار الجزيرة وتوثق عيد ميلادها العشرين.

وقدم الأهالي في ختام الاحتفالية كعكة حملت رقم 20 احتفالا بذكرى مرور 20 عاما على إنشاء الجزيرة.