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سواق: الجزيرة تتطلع لمزيد من الريادة الرقمية

1/11/2016

قال مدير شبكة الجزيرة بالوكالة الدكتور مصطفى سواق، إن البذرة التي غرستها دولة قطر قبل عشرين عاما نمت وترعرعت وأصبحت راسخة الجذور وارفة الظلال تؤتي أكلها نصرة للإنسان.

وأضاف سواق، أن الجزيرة ستظل ثابتة على شعارها الأساس "الرأي والرأي الآخر".

وتابع، "بثباتها على سياستها التحريرية عالية المهنية تبوأت الجزيرة مكانتها العالمية وباتت تنافس كبريات المؤسسات الإعلامية العريقة وكثيرا ما تتفوق عليها، هذا الإنجاز الكبير ما كان يتحقق دون تضحيات دفعتها الجزيرة من أرواح الزملاء وحرياتهم".

وأوضح سواق أنه وتجاوبا مع التطور الإعلامي وما حققته المنصات الرقمية التابعة لشبكة الجزيرة من نجاحات باهرة تتطلع الجزيرة لتعزيز تلك المنصات الرقمية عبر أكثر من وسيلة وأداة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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