دراسة: فيروس زيكا يتلف خلايا الجهاز التناسلي للذكور

قال باحثون أمريكيون إن دراسة على الفئران، التي تم حقنها بفيروس زيكا، أظهرت أن الفيروس تسبب في تلف دائم بخلايا مهمة بالجهاز التناسلي للذكور وأدى إلى انكماش الخصيتين وتراجع مستويات الهرمونات الجنسية وضعف الخصوبة.

ويتركز أغلب جهد مكافحة فيروس زيكا حتى الآن على حماية النساء الحوامل من الإصابة به بسبب تداعياته الخطيرة على الأجنة.

وقال الباحثون إن النتائج تقتصر على الفئران حتى الآن لكنها مثيرة للقلق بما يكفي لإجراء المزيد من الدراسات بسبب احتمال أن تكون هناك تداعيات لذلك على البشر.

ووجد الباحثون أيضا أن خصيتا كل من الفئران المصابة بفيروس زيكا انكمشت إلى عشر حجمهما الطبيعي فضلا عن تدمير تركيبهما الداخلي.

كما وجد الباحثون كذلك أن فيروس زيكا يصيب ويقتل الخلايا التي تبقي على الحاجز الفاصل بين مسارات الدم والخصيتين والتي تقوي نمو الحيوانات المنوية. وهي خلايا لا تتجدد.

ولا يوجد علاج أو مصل للوقاية من فيروس زيكا حتى الآن، والطريق الوحيد للحماية منه هو تجنب لسعات البعوض الذي ينقله.

وأشارت دراسات سابقة إلى أن فيروس زيكا يمكنه عبور حاجز المشيمة، لينتقل من الأم إلى الجنين خلال فترة الحمل، ويمكن أيضا أن يتسرب إلى أدمغة الأجنة في الرحم ويعمل على عرقلة نموها وتطورها مما قد يتسبب بصغر حجم الرأس لدى المواليد ومتلازمة جيلان-باريه التي يمكن أن تسبب الشلل.

ويقول خبراء منظمة الصحة العالمية إن حدوث حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس أمر نادر، ومعظم حالات الإصابة لا تبدو عليها أية أعراض ومن ثم يصعب فحصها.

لكن من بين الأعراض التي تم رصدها ارتفاع متوسط في درجة الحرارة والتهاب في العين والصداع والشعور بآلام في المفاصل وحكة في الجلد.