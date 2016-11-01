العبادي: سنعامل تركيا كعدو إذا تدخلت في معركة الموصل

حذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تركيا من التدخل في المعركة الدائرة ضد تنظيم الدولة قائلا إنه سيتم التعامل معها كعدو إذا تدخلت.

وأضاف العبادي للصحفيين في بغداد أن بلاده تريد علاقات اقتصادية مع تركيا ولا تريد الحرب أو المواجهة مع أنقرة.

وحذر رئيس الوزراء العراقي مما أسماه "الخطوة المتهورة" وإذا حدث ذلك فإن الأتراك "سيدفعون الثمن باهظا".

وقال العبادي إن الجانب العراقي تسلم رسالة من تركيا حول موضوع تلعفر، وإن بلاده ردت بالتأكيد على الحرص على تلعفر ومكوناتها وإن قوات عراقية نظامية من كل المكونات ستدخل المدينة.

وكان الجيش التركي بدأ في نشر دبابات ومدرعات على الحدود مع العراق، وقال وزير الدفاع التركي فكري إشيق إن تركيا "ليس عليها التزام" بالانتظار وراء حدودها وستفعل كل ما هو ضروري إذا أصبح لمقاتلي حزب العمال الكردستاني تواجد في منطقة سنجار.

كما عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء بن على يلدريم اجتماعا مفاجئا لم يكن مدرجا على جدول أعمالهما.

وتسيطر حكومة إقليم كردستان العراق على الجانب الأخر من الحدود.

وشهدت العلاقات بين أنقرة وبغداد توترا شديدا بسبب قاعدة عسكرية لتركيا في شمال العراق.