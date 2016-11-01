الشيخ حمد بن ثامر: موضوعية الجزيرة لم تتأثر بإشادة أو نقد

أكد الشيخ حمد بن ثامر رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة أنه وقبل عشرين سنة حين كان الإعداد لشبكة الجزيرة في طور بداياته كان هناك تساؤلا يدور بين أوساط العاملين والمتابعين متمثلا في "هل ستكون هذه القناة على غرار ما وعد القائمون عليها سيرا على درب الخبر الصادق والرأي والرأي الآخر؟"، مشيرا إلى أنه ومن موقع المسؤولية ما على يقين أن هذا ما سيكون ويتحقق بإذن الله.

وأضاف أن الجزيرة وضعت الإعلام العربي على خريطة الإعلام العالمي، ووضعت بصمتها على الإعلام العالمي نفسه.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجزيرة أن الشبكة عملت منذ اللحظة الأولى على تسمية الأشياء بمسمياتها، وتعاملت مع مختلف القضايا بالجرأة والموضوعية، وحافظت على هذا الخط مهما تبدلت منها المواقف إشادة أو نقدا أو تجنيا.

وأكد بن ثامر أن بعض السفراء عندما يأتون محتجين على خبر بثته الجزيرة فإنهم بعد أن يلقوا خطاباتهم الرسمية يؤكدون له أنهم مقتنعين بالخطاب الذي تبثه الجزيرة ويطالبون بالاستمرار على نفس الخط الذي ينحاز لشعوبهم، مؤكدا أنه يتذكر أربعة من السفراء العرب اشتركوا جميعا في الموقف السابق نفسه.