السعودية تعين وزيرا جديدا للمالية

محمد الجدعان وزير المالية الجديد بالمملكة

عينت السعودية رئيس هيئة السوق محمد الجدعان وزيرا جديدا للمالية بأمر ملكي صدر اليوم الاثنين ليحل محل إبراهيم العساف الذي شغل المنصب منذ 1996.

كان العساف (67 عاما) آخر عضو مخضرم بمجلس الوزراء يحتفظ بمنصب رئيسي عبر سلسلة تغييرات حكومية أجريت بعد اعتلاء الملك سلمان العرش في العام الماضي وشمل أحدها تغيير وزير البترول في مايو أيار.

وبحسب الأمر الملكي سيشغل العساف منصب وزير دولة وسيظل عضوا بمجلس الوزراء.

تضمن الأمر الملكي أيضا تعيين قيادات جديدة لهيئة النقل العام والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة التي تعمل في إمدادات المياه وتوليد الكهرباء.

ونقل الأمر الملكي مسؤولية حماية المستهلك من وزارة التجارة والاستثمار إلى وزير الصحة توفيق الربيعة.

ووزارة المالية منصب محوري في أكبر بلد مصدر للنفط الخام في العالم ومن المرجح أن يكون التغيير بهدف دعم خطة إصلاح اقتصادي واسعة النطاق في خضم حقبة أسعار النفط المنخفضة.

كان الجدعان يرأس قبل ذلك هيئة السوق المالية وقد أشرف على تخفيف المتطلبات التنظيمية مع قيام السعودية بفتح سوق الأسهم لديها أمام المستثمرين الأجانب على مدى العام الأخير.